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Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 15:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda düzenlenecek Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu şunları söyledi:

Ne dediler? Efendim Türkiye sivilleri vuracakmış. Dünyaya sesleniyorum. Dün Akçakale’de sivilleri kimin vurduğunu gördük. Barış Pınarı operasyonunun ilk şehidi 9 aylık Suriyeli bebeğimiz oldu. İnancımız odur ki maalesef denizden o minnacık cesediyle karaya vuran Aylan bebek ile hep beraber cennette arkadaş oldular. Dünya bize cevap versin. Sivilleri vuran kimmiş? Ben buradan bir başka soru daha sormak istiyorum. Hem içeride, hem dünyada kafası karışıklara sormak isterim.

'DÜNYA BİZE CEVAP VERSİN'

Dünyaya sesleniyorum. Dün Akçakale’de sivilleri kimin vurduğunu gördük. Barış Pınarı operasyonunun ilk şehidi 9 aylık Suriyeli bebeğimiz oldu. İnancımız odur ki maalesef denizden o minnacık cesediyle karaya vuran Aylan bebek ile hep beraber cennette arkadaş oldular. Dünya bize cevap versin. Sivilleri vuran kimmiş? Bu havan mermisini hangi devletin resmi ordusu attı? Bunların terörist olduğunu kabul etmiyorsanız, bu havan mermisini siviller mi attı? Biz bunlara terörist demeyelim de ne diyelim? Zor bir soru sormuyorum. Yanıt versinler.

Biz görevlendirme yaptığımız belediye binalarında roketatar mühimmatı bulduk, sustular. Dünyada hangi belediye binasında roketatar, kaleşnikof bulursunuz? Bunu sorduk, ağızlarını açamadılar. 40 yıldır mücadele ediyoruz. Para yolladılar, silah yolladılar. Kendi ülkelerinde moral vermeye çalıştılar. İnsanlığı lekelediler. Umursamıyoruz diyoruz ya, bunun için. Avrupa'dan akan milyon euroları gördükçe, silahları gördükçe Filistin'de, Afganistan'daki zulmü, DEAŞ'ı, PKK'yı nasıl kurduklarını gördükçe, 3 tane mülteciyi nasıl ölüme terk ettiklerini görünce kimse kusura bakmasın artık bu kınamaları, bu çağrıları, bu tehditleri duymazdan ve görmezden gelir olduk.

'MECLİS'TE DİLE GETİRENLER ALÇAKTIR'

Neymiş efendim 'PKK ile YPG ile savaşırsak bizi DEAŞ'tan kim kurtaracak?' Utanmadan sıkılmadan bir de bunu Meclis kürsüsünden söylüyorlar. DEAŞ'la mücadele eden bizim kahraman ordumuzdan başkası değildir. Biz hiçbir zaman işgal yapmadık. Bunu Meclis'te dile getirenler alçaktır ve bu ülkenin hiç bir şeyinden nasibini almamış çukurluktadırlar.

'GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR'

Şu ana kadar 500 yakın sosyal medyada 'Harekat'a hakaret eden, işgalci diyenlerle ilgili gerekli tespitleri yaptık. 121 tanesini göz altına aldık. Gözaltılar devam ediyor. 40 yıldır bu terörle karşı karşıyayız. Bırakalım da çocuklarımız da mı bu sorunla karşı karşıya kalsın. Yeter artık.

Bunu savaş olarak niteleyenler ihanet içerisindedirler. Savaş bir devletle yapılır. Bu teröristleri tasfiye hareketidir. Bu teröristler tasfiye olacaktır. 40 yıldır bu teröristlerle mücadele ediyoruz. Ne yapalım çocuklarımız da bunlarla mücadele etsin? Ne yapalım başkalarının ağzına mı bakalım? Yeter artık. Etrafımızdaki coğrafyayı bizden başka barış coğrafyası haline getirebilecek hiçbir ülke, devlet yoktur. Kimsenin toprağınde gözümüz yoktur.

Ayrıntılar geliyor...


Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
Vatandaşlardan Barış Pınarı Harekatı’na tam destekVatandaşlardan Barış Pınarı Harekatı’na tam destek
- Ölümden döndüler, gecekondunun onarılmasını bekliyorlar- Ölümden döndüler, gecekondunun onarılmasını bekliyorlar
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Süleyman Soylu içişleri bakanı terör Barış Pınarı Harekatı

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