Barış Pınarı Harekatı’na anlamlı destek

Maltepe Üniversitesi yönetim kurulu toplantısı, Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla İstanbul’daki merkez kampüs yerine Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale’de yapıldı. Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar ve dekanlar daha sonra sınır birliklerine giderek, Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulundu.

Maltepe Üniversitesi, Türkiye’nin Suriye’de güvenli bölge oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla, yönetim kurulu toplantısını İstanbul’daki merkez kampüsü yerine Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale’de gerçekleştirdi. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve dekanlar, yönetim kurulu toplantısı için toplandıkları Akçakale’de sınır birliklerine de destek ve moral ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Karasar ve dekanların Şanlıurfa ve Akçakale programları yoğun geçerken, heyet ilk olarak Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile makamında görüştü. Daha sonra Suriye sınırındaki Akçakale’ye gelen Karasar ve beraberindekiler, Kaymakam Hamza Özer ve Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı’yı ziyaret etti. Rektör ve dekanlar, daha sonra belediyenin meclis toplantı salonunda olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Akademisyen heyeti, Türkiye’nin terörden arındırılmış güvenli bölge oluşturmak için yaptığı harekata destek vererek Akçakale’de yaptıkları yönetim kurulu toplantısının ardından sınır birliklerindeki askerleri ziyaret etti.