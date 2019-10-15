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Barış Pınarı Harekatı’na bayraklı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 13:35 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta, Dulkadiroğlu Belediyesi ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek amaçlı ilçenin kuzeyine dev Türk bayrağı astı.

Barış Pınarı Harekatı’na bayraklı destek

Kahramanmaraş’ta, Dulkadiroğlu Belediyesi ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek amaçlı ilçenin kuzeyine dev Türk bayrağı astı. Belediye tarafından esnaf ve vatandaşlara da ücretsiz Türk bayrağı dağıtıldı.
Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na, Dulkadiroğlu Belediyesi’nden destek geldi. Belediye tarafından Kahramanmaraş-Adana yolu girişine yaklaşık 100 metrekare büyüklüğünde dev Türk bayrağı asıldı. Türk bayrağının etrafına 16 Türk devletinin bayrakları da asılarak harekata destek olundu. İlçenin farklı noktalarındaki bayraklar ve esnafa dağıtılan bayraklarla harekata destek verildi.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Barış Pınarı Harekatı’na destek olma amacıyla biz de ilçemizin güney ve kuzeyine iki adet büyük bayrak asmıştık. Kahramanmaraş’ın en büyük bayrağını da göndere çektik. Ayrıca vatandaşlara, esnafa bayrak dağıtımı yapıyoruz. Meclisimizi de olağanüstü toplayarak harekata desteğimizi burada da vereceğiz. Harekata katılan Mehmetçiklerimize destek olurken yanlarında olduklarımızı söylüyoruz. Şehitlerimize rahmet ve minnet diliyor, Mehmetçiğimize kolaylıklar diliyoruz. Harekatta gazeteciler teröristler tarafından hedef alındı ve gazeteci kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı’na bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı’na bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı’na bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı’na bayraklı destek

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