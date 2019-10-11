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‘Barış Pınarı Harekatı’na bin 300 rakımdan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 17:22 | Son Güncelleme

Rize Merkez Taşlıdere Gazi İlköğretim okulu öğrencileri, bin 300 rakımdaki Kıbledağı Camii’nden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.‘Okulum Rize Projesi’ kapsamında ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ nedeniyle Rize’nin Güneysu ilçesinde bin 300 rakımdaki Kıbedağı Camii’ni ziyaret eden Taşlıdere Gazi İlköğretim okulu öğrencileri öğretmenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatına’ destek olmak için Kuran’ı Kerim okudu.

‘Barış Pınarı Harekatı’na bin 300 rakımdan destek

Rize Merkez Taşlıdere Gazi İlköğretim okulu öğrencileri, bin 300 rakımdaki Kıbledağı Camii’nden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.
‘Okulum Rize Projesi’ kapsamında ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ nedeniyle Rize’nin Güneysu ilçesinde bin 300 rakımdaki Kıbedağı Camii’ni ziyaret eden Taşlıdere Gazi İlköğretim okulu öğrencileri öğretmenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatına’ destek olmak için Kuran’ı Kerim okudu. Öğrenci ve öğretmenler okunan Kuran’ı Kerimin ardından Türk Askeri için dua etti.
Öğrenciler üzerinde ‘Şu kopan fırtına Türk Ordusudur Ya Rab’ isimli şiirden ‘Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın, Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın’ dizelerinin ve ‘Kıbledağı’ndan Mehmetçiğe Selam ve Dua ile’ yazılı dövizlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

‘Barış Pınarı Harekatı’na bin 300 rakımdan destek

‘Barış Pınarı Harekatı’na bin 300 rakımdan destek

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