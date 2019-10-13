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Barış Pınarı Harekatı'na canlı heykelle selam

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 00:19 | Son Güncelleme

İZMİR’in Foça ilçesinde, Gösteri Sanatları Atölyesi (GSA) oyuncuları, son sokak performanslarını devam eden Barış Pınarı Harekatı temalı olarak sergiledi.

Barış Pınarı Harekatı'na canlı heykelle selam

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Foça ilçesinde, Gösteri Sanatları Atölyesi (GSA) oyuncuları, son sokak performanslarını devam eden Barış Pınarı Harekatı temalı olarak sergiledi. Elinde bayrağıyla çeşitli mizansenler oluşturan oyuncu, izleyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncularından Tuncay Ağca, Foça Demokrasi (Belediye) Meydanı'nda Barış Pınarı Harekatı için canlı heykel gösterisi yaptı. Tuncay Ağca, elinde tüfek, bayrak, dürbün, çevresinde fener, kum torbaları, tüfek ve top mermileri gibi materyaller ile asker ve hasret türküleri eşliğinde gösteri yaparken, çevrede bulunan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ağca'yı izleyen vatandaşların çoğu özçekim yaparken, bazıları da video çekti.

FOTOĞRAFLI

Barış Pınarı Harekatı'na canlı heykelle selamBarış Pınarı Harekatı'na canlı heykelle selamBarış Pınarı Harekatı'na canlı heykelle selam

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