Akdeniz Üniversitesi Senatosunca, Türkiye'nin karşılaştığı tehditlere karşı devletin ve milletin yanında kararlı şekilde durulduğu, bu tehditleri bertaraf etmek için yoğun çaba sarf eden hükümet ve Silahlı Kuvvetlerin desteklendiği belirtildi.

Senato, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini belirten açıklama paylaştı.

Türkiye'nin bir süreden beri güney sınırlarında dış çevrelerin de gizli ve açık desteğiyle planlı şekilde terör koridoru oluşturulmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hem ülkemiz hem de bölge halkları için büyük tehlike oluşturacak, bölgeyi uzun süreli bir kaos ve istikrarsızlığa sürükleyecek bu girişimlerin engellenmesi adına ülkemizin çok yönlü gayretleri ve fedakarlıkları olmuştur. Bu kapsamda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla belli bir sahada güvenliği ve asayişi sağlamış olan silahlı kuvvetlerimiz, uluslararası hukuk çerçevesinde Suriye'nin kuzeyine yönelik olarak Barış Pınarı Harekatı'nı aynı hedefler doğrultusunda başlatmış bulunmaktadır."