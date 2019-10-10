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Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu: - "Türkiye'nin terör örgütleriyle olan mücadelesi, bölge ülkelerinin istikrarı ve istikbali için de hayati önem taşımaktadır"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin bekası ve milletin istikbali için güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı harekatı sonuna kadar desteklediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası güçlere karşı milletin hak ve hukukunu koruma konusunda dik duruşu ve kararlılığıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın hedefinde, ülkenin güney sınırlarda kurulmak istenen kukla terör devletini engellemek, gönül coğrafyasının bir parçası olan Suriye'yi DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütlerinin işgalinden kurtarmak ve Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlı ordumuzun bu uğurda zaferle döneceğine olan inancımız tamdır. Ülkemizin bekası için başlatılan harekata karşı çıkan bazı Arap ve Avrupa ülkeleri kaç tane Suriyeliyi misafir ettiler? Bugün binlerce Suriyeli genç, Türk üniversitelerinde yükseköğretim görmektedir. Eğitim hakkını kullandırmak bir yana, yüce Türk milleti, 3,6 milyonu aşkın Suriyeli misafir ederek, onların yaşam hakkını korumaktadır. Yıllardır terör örgütlerini himaye eden, destekleyen bazı Arap ve Avrupa ülkelerinin Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkışları yok hükmündedir, kıymeti harbiyesi yoktur. Devletimizin, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik olarak son dönemde artan ve istikrarlı bir şekilde sürdürülen etkili ve kalıcı operasyonlarının devam etmesi ülkemiz kadar, coğrafyamızın barış ve huzuru içinde çok önemlidir. Türkiye'nin terör örgütleriyle olan mücadelesi, bölge ülkelerinin istikrarı ve istikbali için de hayati önem taşımaktadır. Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı yürekten destekliyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiklerimize üstün başarı ve muzafferiyetler diliyoruz."

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Barış Pınarı Harekatı'na destek Malatya Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosu

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