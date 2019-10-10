TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan Mehmetçiklerin, sınır ötesine düzenledikleri Barış Pınarı Harekatı ile ülkenin huzur ve güvenliğini tehdit eden terör uzantılarını buradan söküp atarak, Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoruna asla izin vermeyecek, yapay bir devlet kurarak ileride Türkiye'den toprak devşirme planları yapanlara engel olacağı belirtildi.

Mehmetçiklerin gerçekleştirdiği bu harekatın, barışa susamış topraklara pınar olacağına inancın tam olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüce devletimizin ve şanlı ordumuzun ülkemizin meşru güvenlik kaygıları dolayısıyla gerçekleştirdiği bu operasyon, gönül coğrafyamızda kapanmayan bir yaraya müdahale etmek amacını da taşımaktadır ve Suriye’de yaşanan dramın bitirilmesi çok önemli bir adımdır.

Barış Pınarı Harekatı terör örgütlerinin yıllardır süren zulmüne maruz kalan bölge halkını bu baskıdan kurtararak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin güven içinde kendi topraklarına geri dönüşlerini de sağlayacaktır. Bu harekat ile Türkiye, mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Allah harekata katılan tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun."

