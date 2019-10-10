HABER

Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosu: - "Yüce devletimizin ve şanlı ordumuzun ülkemizin meşru güvenlik kaygıları dolayısıyla gerçekleştirdiği bu operasyon, gönül coğrafyamızda kapanmayan bir yaraya müdahale etmek amacını da taşımaktadır ve Suriye’de yaşanan dramın bitirilmesi çok önemli bir adımdır"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan Mehmetçiklerin, sınır ötesine düzenledikleri Barış Pınarı Harekatı ile ülkenin huzur ve güvenliğini tehdit eden terör uzantılarını buradan söküp atarak, Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoruna asla izin vermeyecek, yapay bir devlet kurarak ileride Türkiye'den toprak devşirme planları yapanlara engel olacağı belirtildi.

Mehmetçiklerin gerçekleştirdiği bu harekatın, barışa susamış topraklara pınar olacağına inancın tam olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yüce devletimizin ve şanlı ordumuzun ülkemizin meşru güvenlik kaygıları dolayısıyla gerçekleştirdiği bu operasyon, gönül coğrafyamızda kapanmayan bir yaraya müdahale etmek amacını da taşımaktadır ve Suriye’de yaşanan dramın bitirilmesi çok önemli bir adımdır.

Barış Pınarı Harekatı terör örgütlerinin yıllardır süren zulmüne maruz kalan bölge halkını bu baskıdan kurtararak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin güven içinde kendi topraklarına geri dönüşlerini de sağlayacaktır. Bu harekat ile Türkiye, mazlumun ve mağdurun yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Allah harekata katılan tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun."

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklamaHain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
HDP önündeki ailelere bir destek de Elazığ’danHDP önündeki ailelere bir destek de Elazığ’dan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhabir ve kameramanın canlı yayına hazırlandıkları sırada havan mermisi böyle düştü

Muhabirin zor anları! Havan mermisi böyle düştü

RTÜK: Barış Pınarı Harekatı aleyhindeki yayınlar hızlıca susturulmaktadır

'Harekat aleyhindeki yayınlar hızlıca susturulmaktadır'

Son dakika: Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'ya 'işgal' tepkisi

İletişim Başkanı Altun'dan Netanyahu'ya 'işgal' tepkisi

Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Şanlıurfa ve Mardin'den art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 6 şehit, 68 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.