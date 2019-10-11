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Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Erzincan'da öğrenciler, düzenledikleri yürüyüşle Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi - Lise öğrencisi Bengü Sezer'in konuşma yaptığı sırada duygulanan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, gözyaşlarına hakim olamadı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da öğrenciler tarafından düzenlenen yürüyüşle, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Kent merkezindeki Saat Kulesi önünde toplanan öğrenciler, Ordu Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında öğrenciler "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her şey vatan için" sloganları attı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile öğrenci ve öğretmenler, meydanda düzenlenen programda saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

- Vali Arslantaş, gözyaşlarına hakim olamadı

Lise öğrencisi Bengü Sezer'in programda konuşma yaptığı sırada duygulanan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ali Arslantaş, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, harekatın amacının, ülkenin güneyinde kurulmaya çalışılan terör koridorunu temizlemek ve ülkede misafir olan 3 milyon 600 bin Suriyelinin vatanlarında huzur içerisinde iskan etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Harekata destek vermek amacıyla Erzincanlı gençlerin bir araya geldiğini ifade eden Arslantaş, "Bütün okullarımızı bayraklarla donatmışlar ve bu iradelerini, Barış Pınarı Harekatı'na olan destek iradelerini belirtmek için meydanda toplanmışlar. Biz de arkadaşlarımızı gururla, gözyaşları içerisinde izledik. Cephedeki bütün kahramanlarımızın gözlerinden öpüyorum." diye konuştu.

Erzincan Belediye Başkanı Aksun ise, "Türk ordusunun her zaman zaferle sonuçlandırdığı bir savaşa daha başlamış bulunmaktayız. Allah'ın izniyle bunu da zaferle sonuçlandıracağız." dedi.

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