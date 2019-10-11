Barış Pınarı Harekatı'na destek

"Bize dedi ki 'Gidin, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Mehmetçik'imizin ve bu vatanın selameti için 50 kurban kesin.' Biz de Bursa'dan çıktık, geldik buraya. Bu işi nasıl organize ederiz diye düşündük ve sağ olsun Yetim Ehli Derneği ile irtibata geçtik ve bize yol gösterdiler. Bugün burada Allah için bu kurbanları kesiyoruz. Türkiye'mize moral olsun diye böyle bir organizasyon yaptık."

Kurban kesimine katılan Yetiş-Tim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Şerife Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurbanların Bursalı hayırsever tarafından bağışlandığını söyledi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da kurbanları bağışlayan hayırsevere Akçakale halkı adına teşekkür etti.

İlçede herkesin moralinin iyi olduğunu dile getiren Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Bu topraklar barış ve kardeşliğin hakim olduğu yerlerdir. Burada hiçbir terör örgütü istemiyoruz. Bu haklı harekata askerlerimize, vatandaşlarımıza destek vermek amacıyla Bursa'dan kurban gönderen hayırseverimizden Allah razı olsun. Bursa halkına canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Biz de Akçakale halkı olarak, vatanımız, devletimiz ve milletimiz, bu topraklar için kurban olmaya hazırız. Burada herkesin morali yerinde, yakın zamanda herkes görecek. Bu terör belasından kurtulacağız.

Türk'üyle, Arap'ıyla ve Kürt'üyle bu coğrafyanın selameti için müdafaamızı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından kesilen kurbanların etlerinin yetim çocuklara dağıtılacağı öğrenildi.

