Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Kırıkkale Belediyesince esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye edildi, Niğde'de ilkokul öğrencileri Mehmetçik için camide Kur'an'ı Kerim okudu ve dua etti. Kırıkkale Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla cadde ve sokaklara Türk bayrağı astı. Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır ve beraberindekiler de şehir merkezinde esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlardan, Türk bayraklarını iş yerlerine asmalarını ve askerlere dua etmelerini istediklerini söyledi. Türk ordusunun yanında olduklarını dile getiren Bakır, "Bu amaçla Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'nın talimatı doğrultusunda şehrimizde gün boyu cami çıkışlarında, esnaflarımıza, vatandaşlarımıza Türk bayrağı dağıtarak, birlik ve beraberlik ruhunu zinde tutmaya çalışmak adına böyle bir çalışma başlattık." dedi.

Esnaflardan Yunus Güzelyurt da "Vatandaş olarak Türk milletinin ve devletinin her zaman arkasındayız. Türk'ün birliği bölünemez. Bizim bayrağımızın rengi şehitlerimizin kanından gelir. Bayraklar için Kırıkkale Belediyesine çok teşekkür ederiz. Bizim canımız ve kanımız bu bayrağa fedadır." diye konuştu. Songül Temelci de "Allah devletimizin yardımcısı olsun. Allah askerlerimizi korusun, onları ailelerine bağışlasın. İnşallah zaferle dönerler." ifadelerini kullandı. - Kayseri'de karayolları çalışanları Mehmetçik için dua etti Kayseri'de Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü personeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler için tekbir getirip, dua etti. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, yaptığı konuşmada, harekatın önemine vurgu yaparak, "Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için, yanı başımızda belli odaklarca desteklenerek büyütülen ve askeri bir güç haline getirilmek istenilen terör örgütünün bertaraf edilmesi ve ülkemizin güvenliğini sağlamak maksadıyla Türk Ordusu'nun Suriye'de başlattığı harekatın başarılı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.