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Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 17:21 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı dağıttı - Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencileri, harekata katılan Mehmetçik'e moral mektubu gönderdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten ile Genel Sekreter Cemal Nogay, cuma namazı sonrası Soykan Meydanı'nda Barış Pınarı Harekatı'na destek için vatandaş ve esnafa Türk bayrağı dağıtımı yaptı.

Pilten, etkinlikle yaptığı konuşmada, ülkenin birliğine, beraberliğine göz diken hain terör örgütlerini sınırdan temizlemek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle başlayan Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm ordu mensuplarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Ülkemiz üzerinde karanlık emelleri olan tüm kan emicilere buradan sesleniyoruz. Bu devlet var oldukça bu millet size fırsat vermeyecek, sizleri kendi kanınızda boğacaktır. Allah'a şükür milletimiz ve ülkemiz bu kudrete, bu güce sahiptir. Biz bugün burada tüm Malatyalılar olarak Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda Sayın Başkomutanımızın ve ordumuzun yanında olduğumuzu belirtmek ve canları pahasına bu operasyonu göğüsleyen kahraman askerlerimizin duygularına ortak olma adına herkesi şanlı bayrağımızı asmaya davet ediyoruz.
Hak bildiğimiz yolda millet olarak mazlumların umudu, zalimlerin korkusu olmaya devam edeceğiz. Harekat kapsamında şehit düşen askerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.
Allah'ım, ümmet ve millet derdi ile dertlenip, yollara düşen kahraman ordumuzu sen muzaffer eyle."

- Öğrencilerden Mehmetçik'e mektup

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral mektubu gönderdi.

Şehit Niyazi Ergüven İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri, harekata katılarak sınır ötesinde terör örgütüne karşı mücadele veren askerler için mektup kaleme aldı.

Duygularını kağıda döken öğrenciler daha sonra resimlerle süsledikleri mektuplarını okulun müdür yardımcısı Bünyamın Erguvan aracılığıyla Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki askerlere gönderdi.

Öğrencilerden Buket Erguvan, dayısının da asker olduğunu belirterek, askerlere moral vermek amacıyla mektubu kaleme aldığını söyledi.

Yunus Emre Kama da vatanı koruyan Türk askerine teşekkürlerini ileterek, minnettar olduklarını ifade etti.

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