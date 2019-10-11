Kayseri ve Kırıkkale'de, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Türk bayrağı dağıtıldı.

Yahşihan Merkez Camisi önünde düzenlenen programda, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması ve harekata katılan askerlerin başarısı için dua edildi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Türk milletinin haklı, meşru ve tarihe yine adını yazacak mücadele sürecini sağlam bir inanç ve tavizsiz bir iradeyle başlattığını söyledi.

Türkiye'nin güney sınırları boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi amacıyla kararlı siyasetini ve kahramanca ruhunu sergilediğini aktaran Türkyılmaz, "Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinin yuvalandığı coğrafi alanlarda onları etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkılmıştır. Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz odakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyet olmuştur." diye konuştu.