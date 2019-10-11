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Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 18:11 | Son Güncelleme

Kırıkkale ve Kayseri'de Türk bayrağı dağıtıldı

Kayseri ve Kırıkkale'de, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Türk bayrağı dağıtıldı.

Yahşihan Merkez Camisi önünde düzenlenen programda, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması ve harekata katılan askerlerin başarısı için dua edildi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Türk milletinin haklı, meşru ve tarihe yine adını yazacak mücadele sürecini sağlam bir inanç ve tavizsiz bir iradeyle başlattığını söyledi.

Türkiye'nin güney sınırları boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi amacıyla kararlı siyasetini ve kahramanca ruhunu sergilediğini aktaran Türkyılmaz, "Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinin yuvalandığı coğrafi alanlarda onları etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkılmıştır. Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz odakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyet olmuştur." diye konuştu.

Konuşmanın ardından halka Türk bayrağı dağıtılarak askerlere mektup yazıldı.

- Kayseri

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Semerkent Mahallesi muhtarı Mustafa Karaçavuş ve beraberindekiler, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Türk bayrağı dağıttı.

Karaçavuş, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleri doğrultusunda başlatılan operasyona bizlerde ilçemiz ve Semerkent Mahallesi Muhtarlığı olarak tam destek veriyoruz. Vatandaşlarımızın birlik beraberlik şuurunu en üst seviyeye taşımak için muhtarlık olarak uğrunda şehit verdiğimiz Türk bayrağımızı mahallemizde ikamet eden vatandaşımıza dağıtıyoruz." diye konuştu.

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Barış Pınarı Harekatı'na destek Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yahşihan

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