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Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 18:34 | Son Güncelleme

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Adıyaman'daki ticaret ve sanayi odaları ile kalkınma ajanslarının temsilcileri Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla ortak açıklama yaptı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ile Doğu Akdeniz, Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma Ajansları temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla ortak açıklama yaptı.

Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu Toplantısı'na katılmak üzere Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'na gelen Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası başkanları ile Doğu Akdeniz, Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma Ajansları temsilcileri Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Ortak açıklamayı okuyan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uluslararası hukuktan doğan haklarını dünya barışı için kullandığı bir harekat olduğunu söyledi.

Harekatın sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın lehine bir operasyon olduğuna işaret eden Uslu, şunları kaydetti:

"Bu harekatı itibarsızlaştırmak isteyenler ve küstahça tehdit etmeye çalışanlar bilsinler ki bu harekat en az Türk toplumu kadar kendi toplumlarının da huzuruna hizmet etmektedir. İş dünyasının temsilcileri olarak, devletimizin, milletimizin, kahraman Türk ordusunun her zaman yanındayız. Mehmetçiklerimiz orada bizler için mücadele ederken bizler de durmayacağız. Bizler daha da çok çalışacak, daha çok üretecek, daha çok ter akıtacak, bu kahramanlar yurdu memleketimiz için, yarınlarımız için, daha güçlü bir Türkiye için çaba sarf edeceğiz."

Toplantıya, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Devrim Murat Aksoy, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eşref Taner Özkaya ile Doğu Akdeniz, Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma Ajansları temsilcileri katıldı.

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Adıyaman deklerasyon ticaret sanayi odası

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