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Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 23:11 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov: - "Suriye'de güvenli bir bölge oluşturulmasını ve mültecilerin o bölgelere yerleştirilmesi amacıyla yapılan operasyonun, sorunun en rasyonel çözümü olduğuna inanıyoruz"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın sorunun en rasyonel çözümü olduğunu söyledi.

Hasanov, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, dost, kardeş ve stratejik ortak olan Azerbaycan ve Türkiye'nin her zaman birbirlerini desteklediğini, önemli uluslararası ve bölgesel konularda ortak tavır sergilediklerini belirtti.

İki ülkenin birbirinin başarısına sevindiği kadar zor günlerde de beraber olduğunu ve yardımlaştığını kaydeden Hasanov, "Azerbaycan, Türkiye'nin ulusal stratejik çıkarları çerçevesinde sürdürdüğü politikayı her zaman desteklemiş, uluslararası terörle mücadeledeki çabalarını takdir etmiştir." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terör tehdidinin en aza indirilmesi, Suriyelilerin güvenliğinin temin edilmesi ve bölgede istikrarın sağlanmasının amaçlandığını kaydeden Hasanov, Türkiye'nin birkaç yıldır Suriyeli vatandaşların akınına maruz kaldığını hatırlattı.

Ankara yönetiminin defalarca ve ısrarla gündeme getirmesine rağmen uluslararası toplumun sorunun çözümü konusunda destek vermediğini belirten Hasanov, şunları kaydetti:

"Suriye'de güvenli bir bölge oluşturulmasını ve mültecilerin o bölgelere yerleştirilmesi amacıyla yapılan operasyonun, sorunun en rasyonel çözümü olduğuna inanıyoruz. Öte yandan, Türkiye'nin kendi sınırlarına yakın bölgelerde, terörist grupların kontrolü altındaki Suriye topraklarında gerçekleştirdiği askeri operasyon, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğüne, BM Uluslararası Terörizmin Önlenmesine İlişkin sözleşmeye, Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi ve diğer uluslararası yasalara dayanmaktadır. Belirtilen anlaşmalar, terör tehdidine maruz kalan ülkelerin sadece kendi topraklarında değil, uluslararası toplumu bilgilendirmek kaydıyla diğer ülkelerin terör tehdidinin kaynağı olan topraklarında da operasyon yapmak için dayanak teşkil etmektedir."

Azerbaycan'ın da uzun yıllardır saldırgan bölücülük ve terörizmden mağdur olduğunu hatırlaran Hasanov, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'nin karşılaştığı sorunları çok iyi anlıyoruz. Bugün işgal altındaki Azerbaycan toprakları uluslararası terör gruplarının eğitim üssü olarak kullanılıyor. Bakü yönetimi bu konuyu defalarla uluslararası kurumlar nezdinde gündeme getirdi. Azerbaycan'ın da işgal altındaki topraklarında terörle mücadele operasyonları gerçekleştireceğinden ve uluslararası terörle mücadelenin ön saflarında yer alan Türkiye'nin de bu sürece katkıda bulunacağından şüphemiz yok. Bu yolda hem kardeş Türkiye'ye hem de Azerbaycan'a başarılar diliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Hasanov Azerbaycan barış pınarı

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