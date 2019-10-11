Barış Pınarı Harekatı'na destek

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın sorunun en rasyonel çözümü olduğunu söyledi.

Hasanov, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, dost, kardeş ve stratejik ortak olan Azerbaycan ve Türkiye'nin her zaman birbirlerini desteklediğini, önemli uluslararası ve bölgesel konularda ortak tavır sergilediklerini belirtti.

İki ülkenin birbirinin başarısına sevindiği kadar zor günlerde de beraber olduğunu ve yardımlaştığını kaydeden Hasanov, "Azerbaycan, Türkiye'nin ulusal stratejik çıkarları çerçevesinde sürdürdüğü politikayı her zaman desteklemiş, uluslararası terörle mücadeledeki çabalarını takdir etmiştir." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terör tehdidinin en aza indirilmesi, Suriyelilerin güvenliğinin temin edilmesi ve bölgede istikrarın sağlanmasının amaçlandığını kaydeden Hasanov, Türkiye'nin birkaç yıldır Suriyeli vatandaşların akınına maruz kaldığını hatırlattı.