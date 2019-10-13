Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, "Bu millet hiçbir zaman sömürgeci, işgalci emellerle hareket etmedi." dedi.

Biber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkiye'nin yıllardır bu bölgeden gelen terör tehditleriyle sabırla, metanetle mücadele etmeye çalıştığını vurgulayan Biber, şunları kaydetti:

"Uluslararası arenada yıllardır bunu anlatmaya çalıştı. Birkaç dost ülkenin dışında ülkemizin bu feryadını duyan olmadı. Adeta kulaklarını tıkadı. Gelinen bu noktada sabrımız tükendi. Olup bitenlere karşı sessiz kalamazdık ve gereği yapılıyor. Çok güzel gelişmeler yaşanmaya başladı, terör yuvaları temizleniyor. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'buralar pınar bölgeleri' fakat bu pınarlar kirletilmiş, kirli akıyor."

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Biber, "Barış Pınarı Harekatı" ile Türk milletinin gittiği yere barışı, merhameti ve insanlığı götürdüğünü belirterek, şöyle devam etti: