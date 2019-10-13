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Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber: - "Bu millet hiçbir zaman sömürgeci, işgalci emellerle hareket etmedi"

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, "Bu millet hiçbir zaman sömürgeci, işgalci emellerle hareket etmedi." dedi.

Biber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkiye'nin yıllardır bu bölgeden gelen terör tehditleriyle sabırla, metanetle mücadele etmeye çalıştığını vurgulayan Biber, şunları kaydetti:

"Uluslararası arenada yıllardır bunu anlatmaya çalıştı. Birkaç dost ülkenin dışında ülkemizin bu feryadını duyan olmadı. Adeta kulaklarını tıkadı. Gelinen bu noktada sabrımız tükendi. Olup bitenlere karşı sessiz kalamazdık ve gereği yapılıyor. Çok güzel gelişmeler yaşanmaya başladı, terör yuvaları temizleniyor. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'buralar pınar bölgeleri' fakat bu pınarlar kirletilmiş, kirli akıyor."

- "Suriye'de insanlar huzura kavuşacaklar"

Biber, "Barış Pınarı Harekatı" ile Türk milletinin gittiği yere barışı, merhameti ve insanlığı götürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bu millet hiçbir zaman sömürgeci, işgalci emellerle hareket etmedi. Ruhumuzda fetih var. Burada mazluma el uzatmak var. O erdemli fetih ruhu başka bir şey. O bölgelere merhamet, adalet taşıma bilinci var. O yüzden biz İstanbul'u fethettik. Eğer biz Anadolu'yu fethetmiş olmasaydık bugün bu coğrafyada farklı inançlarda yaşayan insanların hiçbiri olmazdı. İnsanlar en doğudan en batıya kadar, farklı dillerde ve inançlarda yaşama imkanına kavuşmuştur. Suriye'de de insanlar huzura kavuşacak."

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Anahtar Kelimeler:
ARÜ Barış Pınarı Harekatı Mehmet Biber

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