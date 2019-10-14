İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

Konsey Başkanı ve İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede huzuru ve güveni tesis etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere dualarıyla destek verdikleri belirtti.

Harekatın, vatanın güvenliğini, milletin huzurunu ve bölgenin barışının temini amacıyla Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatıldığını hatırlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Dün ve bugün yaşadığımız coğrafya üzerinde haince plan kuranlar hep var olmuştur. Yüce milletimizin feraseti, kahraman ordumuz ve güvenlik güçlerimizin cesareti tuzakları bozmuş ve hiçbir zaman karanlık güçlerin hain emellerinin gerçekleşmesine müsaade etmemiştir. Bundan sonra da Allah'ın izniyle müsaade etmeyecektir. Biz İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri camiası olarak bölgede huzuru ve güveni tesis etmek amacıyla kahraman ordumuzun Suriye Milli Ordusu'yla birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor ve kalbi dualarımızla Yüce Allah’tan muvaffakiyetler diliyoruz."

