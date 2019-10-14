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Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 13:22 | Son Güncelleme

İskenderun'da aralarında şehit kızının da bulunduğu 100 sağlık çalışanı, askerlik şubesine gönüllülük başvurusu yaptı - Şehit kızı Fatma Mücahitoğlu: - "Ben de babam gibi bu vatana kanımı feda etmeye varım"

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek sürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de bir şehit kızının da aralarında bulunduğu 100 sağlık çalışanı, ihtiyaç halinde gönüllü askere gidebileceklerini belirten dilekçe hazırladı.

Daha sonra dilekçeyi İskenderun Askerlik Şube Başkanlığına getiren grup, burada yetkililerle görüştükten sonra başvuru dilekçesini görevlilere teslim etti.

Şube çıkışı grup adına gazetecilere açıklamada bulunan Sağlık-Sen İskenderun Şube Başkanı Mehmet Fazıl Geçer, her zaman Türk askerinin yanında olduklarını söyledi.

Onlara destek vermek amacıyla dilekçe hazırladıklarını ifade eden Geçer, erkek ve bayan bütün sağlık çalışanlarının gönüllü olarak imza attığını belirtti.

İskenderun Devlet Hastanesinde çalışan 4 çocuk annesi şehit kızı Fatma Mücahitoğlu da babasının Mersin'in Tarsus ilçesinde 1979 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğunu söyledi.

Kendisinin de bu vatan uğruna canını verebileceğini aktaran Mücahitoğlu, "Ben de babam gibi bu vatana kanımı feda etmeye varım." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
askerlik hatay iskenderun Sağlık-Sen şehit

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