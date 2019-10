Barış Pınarı Harekatı'na destek

"Kahraman Mehmetçik'imiz huzurlu ve rahat yaşayabilmemiz için kanlarını, canlarını ortaya koyarak büyük mücadele veriyor. Bizler, yani özel güvenlik görevlileri, devletimizin ve milletimizin her an yanında olduğumuzu, cennet vatan ülkemizin, emniyet güçlerimizin her zaman emrinde olduğumuzu, kanımızla, canımızla her daim sorumluluk almaya hazır olduğumuzu buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Allah askerimizin, emniyet güçlerimizin yardımcısı olsun."