Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Fetih suresi okundu.

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Barış Pınarı Harekatı"na katılan askerler için Merkezi-i Kebir Camisi'nde İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan sabah namazının ardından Fetih suresi okunup dualar edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Barış Pınarı Harekatı"nı sonuna kadar desteklediklerini belirterek, "Cenabı Allah ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı, bölgemizin huzur ve barışı için cephede her gün yeni bir destan yazan kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Çınar, Türkiye'nin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe, ortak dayanışma kültürüne ve birliktelik ruhuna ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Merkezi-i Kebir Camisi'nde hemşehrilerimizle yan yana omuz omuza kıldığımız namazın ardından ülkemizin özgürlüğü ve bağımsızlığı, sınır hatlarımızdaki terör yapılanmalarını ortadan kaldırmak ve bölgeye barış ve huzur getirmek adına şanlı bir mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimiz için Fetih suresini okuduk ve dualarımızı kahramanlarımıza gönderdik. Eğer şu anda huzur ve güven içerisinde ülkemizde yaşıyorsak, ibadetlerimizi yapıyorsak bunu öncelikle şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere şu anda terör örgütlerine karşı destan üzerine destan yazan güvenlik güçlerimize borçluyuz. Tüm dualarımız şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiklerimiz içindir. Gün birlik ve beraberlik gündür, hep birlikte şanlı ordumuzun yanında olmak hepimizin öncelikli görevidir."