Barış Pınarı Harekatı'na destek

Çınar, Türkiye'nin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe, ortak dayanışma kültürüne ve birliktelik ruhuna ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Barış Pınarı Harekatı"nı sonuna kadar desteklediklerini belirterek, "Cenabı Allah ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı, bölgemizin huzur ve barışı için cephede her gün yeni bir destan yazan kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Programa Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Asker annesinden harekata destek

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oğlu harekata katılan Hatice Kerkez, tüm askerlere dua etti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandıktan sonra tedavi olup tekrar birliğine dönerek Barış Pınarı Harekatı'na katılan Uzman Çavuş Bekir Kerkez'in annesi Hatice Kerkez, "Allah askerlerimizin ayaklarına taş değdirmesin. Barış Pınarı Harekatı'nda barış gelsin. Sağ salim çıksın gelsinler inşallah. Onlara dua ediyorum." dedi.

Bekir Kerkez'in güvenlik korucusu ağabeyi Muharrem Kerkez ve Yağızlar Mahallesi Muhtarı İdris Karageyik de harekatta görev alan tüm askerlere başarılar diledi.

- İhsan Akın'dan destek

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da Türkiye'nin birliği, beraberliği ve sınır güvenliği için yapılan harekata maddi ve manevi olarak destek verdiklerini bildirdi.

Ülkenin sınır güvenliği için hayati önem taşıyan barış koridorunun önem arz ettiğini aktaran Akın, "Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın sonuna kadar destekçisi olduğumuzu, her anlamda ve her alanda ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz anlayışıyla canının ve kanının son damlasına kadar görev yapan güvenlik güçlerimizin her zaman yanlarındayız." değerlendirmesinde bulundu.