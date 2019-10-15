Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisinin, ekim ayı olağan toplantısının son birleşimi Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün imzasını taşıyan bildiri, kamuoyuna duyuruldu.

Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutların ve halkın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyelilerin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı hatırlatılan bildiride, bu harekatın Türkiye için bir tercih değil zorunluluk olduğunun bilinmesi gerektiği belirtildi.

Sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülke için tehdit oluşturduğunun ortada olduğu aktarılan bildiride, "Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alacak olan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir." ifadesi kullanıldı.