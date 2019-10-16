BALIKESİR/ÇANAKKALE (AA) - Balıkesir'de faaliyet gösteren sendika, dernek, oda ve borsalar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, harekata destek veren sivil toplum kuruluşları (STK) adına düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ve ülke ekonomisine yöneltilen tehditlere karşı iş dünyası ve STK'ların en güzel cevabı vereceğini söyledi.

Tehditlere karşı Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacaklarını vurgulayan Kula, "Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz." dedi.

Kula, bölgede yaşayan herkesin kardeş olduğunu dile getirdi.

Harekata ve Türk Silahlı Kuvvetlerine desteklerinin ve inançlarının tam olduğunu anlatan Kula, şunları belirtti:

"Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenabıhak, Mehmetçik'imizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın, Yar ve yardımcımız olsun."