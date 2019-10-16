GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü harekat devam ederken, Türkiye'nin dört bir yanında da harekata destek etkinlikleri düzenlendi. Bu kapsamda Gaziantep'te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsalar ile Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Hak-İş Sendikası, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk Sağlık- Sen ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcileri, ortak açıklama yaparak Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini duyurdu. Ortak açıklamayı okuyan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye'nin 9 Ekimde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak, ülke ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Ünverdi, bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacındaki operasyonu desteklediklerini ifade etti. Ünverdi, şunları kaydetti: "Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir."

Ünverdi, operasyonda sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterildiğini dile getirerek, "Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında da gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Çünkü biz inanıyoruz ki gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir." dedi. - Şanlıurfa Şanlıurfa'da da TOBB'a bağlı oda ve borsalar ile GAİB, Hak-İş Sendikası, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, TESK, TİSK, Türk Sağlık- Sen ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği temsilcileri, ortak açıklama yaparak Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini duyurdu. Ortak açıklamayı okuyan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, devletin aldığı harekat kararının arkasında olduklarını ve desteklediklerini bildirdi. Terör örgütlerinin Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlediğini hatırlatan Peltek, "Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez." diye konuştu.

Peltek, vatandaşları özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya davet etti. - Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta Barış Pınarı Harekatı'na destek verildi. Kahramanmaraş'ta Baro Başkanlığı, TOBB'a bağlı oda ve borsalar ile Hak-İş Sendikası, Memur-Sen, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), TESK, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) İl temsilcileri, ortak açıklama yaparak Barış Pınarı Harekatına desteklerini duyurdu. Ortak açıklamayı okuyan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Türkiye'nin 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde "Barış Pınarı" adı verilen sınır ötesi harekata başladığını anımsattı. Amacın hem Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de Türkiye ve bölge ülkeler için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu aktaran Zabun, "Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür." ifadelerini kullandı.

- Kilis Kilis'te Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, TOBB'a bağlı oda ve borsalar ile Türkiye Barolar Birliği, Hak-İş Sendikası, Memur-Sen, TÜED, TESK, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), TİSK, Kamu-Sen ve TZOB İl temsilcileri, ortak açıklama yaparak Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini duyurdu. Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, terör örgütleri YPG/PKK-DAEŞ mensuplarınca Suriye’deki halka yönelik saldırılar düzenlendiğini söyledi. Suriye’deki yerel halkın terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri sonucu göçe zorlandığını, taciz ve zulm şikayetlerinin arttığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör örgütü gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarla Türkiye terör örgütlerini ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat göstermektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı Harekatı'nda gösterdik. Önceden terörün hakim olduğu bölgelerde hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşlerine zemin hazırlamış olduk."