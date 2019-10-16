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Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 15:32 | Son Güncelleme

Sivas'ta faaliyet gösteren bir güzellik salonunun işletmecisi Gülseren Rüveyda Saygın Uçar ve çalışanları, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 50 bin lira bağışladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta faaliyet gösteren bir güzellik salonunun işletmecisi ve çalışanları, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 50 bin lira bağış yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, kadın girişimci Gülseren Rüveyda Saygın Uçar ve çalışanları makamında kabul etti.

Sivas'ın güzelliklerle anılan bir şehir olduğunu belirten Ayhan, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Ayna Güzellik Salonu bugün, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 50 bin lira bağış yaparak örnek bir davranış sergilemiş oldu. Ben bu davranışınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün birlik olma günüdür. Ayrılıklarımızı, farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak ay yıldızın gölgesinde, ordumuzun arkasında, desteğimizle ve dualarımızla onların yanında olmamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Uçar ise gönlünün sınır ötesinde mücadele veren Mehmetçikle olduğunu vurgulayarak, "Dualarımızın dışında ne yapabiliriz diye düşünürken, işletmemize harcamak üzere biriktirdiğimiz bütçeyi karınca kararınca da olsa ordumuza katkı sağlamak için vermeyi uygun gördük. Vatan olmadan hiçbir şey olmaz. Ordumuzun Barış Pınarı Harekatı'nda muzaffer olması ve bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanması tek temennimiz." açıklamasında bulundu.

Ayhan, ziyaretin anısına Uçar ve eşi Mustafa Uçar'a Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel hazırlanan anı pulunu hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Sivas

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