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Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 13:16 | Son Güncelleme

Kilis Belediye Meclisi tarafından harekata destek bildirisi hazırlanarak, kabul edildi

KİLİS (AA) - Kilis Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için hazırlanan bildiriyi kabul etti.

Kilis Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut başkanlığında, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katılımıyla olağanüstü gündemle toplandı.

Bulut, toplantının açılışında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda bulunan terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutların ve halkın güvenliğini sağlayıp bir barış koridoru tesis ederek Suriyelilerin bir an önce kendi topraklarına dönüşlerini sağlamak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını ifade etti.

Harekatın bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozmak ve bekamızı güvence altına almak için yapılan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Harekat ile terör örgütü YPG/PKK eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısı gerçek haliyle muhafaza edilerek, bölge barışına ve istikrarına katkı sağlanacağına inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir barış ikliminin oluşumunu sağlayacaktır."

Bulut, Kilis Belediyesi Meclisi olarak harekata destek verdiklerini ve bu kapsamda bildiri hazırladıklarını sözlerine ekledi.

AK Parti grubu adına söz alan Belediye Meclis Üyesi Fatih Yalçın da Barış Pınarı Harekatı'na yürekten destek verdiklerini, grup olarak bildirinin altına eksiksiz ve tam olarak imza attıklarını söyledi.

MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil de partisinin Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı günden beri destekçisi olduğunu aktardı.

Belediye Meclis Üyesi Abidin Uslu da CHP ve İyi Parti ittifak grubu olarak Barış Pınarı Harekatı'na canı gönülden destek verdiklerini belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize de esenlikler diliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla hazırlanan bildiri oylanarak kabul edildi.

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Barış Pınarı Harekatı bildiri Kilis Belediyesi Suriye

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