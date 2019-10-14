Barış Pınarı Harekatı'na destek konvoyu

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde bazı vatandaşlar, konvoy oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Sosyal medya üzerinden haberleşerek bir araya gelen vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturarak ilçede tur attı.
Öte yandan ilçedeki bazı esnaf da harekata destek amacıyla iş yerlerine Türk bayrağı astı.
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