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Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerin annesi: Oğlumla gurur duyuyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 16:53 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kerkez ailesi, Zeytindalı Harekatı'nda gazi olan, tedavisinin ardından görevine dönüp, Barış Pınarı Harekatı'na katılan oğulları Komando Uzman Çavuş Bekir Kerkez'le (27) gurur duyduklarını, Mehmetçik için dua ettiklerini söyledi.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan Kerkez ailesi, Zeytindalı Harekatı'nda gazi olan, tedavisinin ardından görevine dönüp, Barış Pınarı Harekatı'na katılan oğulları Komando Uzman Çavuş Bekir Kerkez'le (27) gurur duyduklarını, Mehmetçik için dua ettiklerini söyledi.

Zeytindalı Harekatı'na katılan Komando Uzman Çavuş Bekir Kerkez, Suriye’nin Afrin bölgesinde teröristlerin bombalı saldırısında 5 silah arkadaşını şehit verirken kendisi de şarapnel parçalarıyla boğazından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. 3 ay boyunca hastanede ve 1 ay da evinde tedavi gören Kerkez, iyileşir iyileşmez görevine geri döndü ve 9 Ekim günü başlayan Barış Pınarı Harekatı'na katıldı. Evli ve 2 aylık bebeği olan Komando Uzman Çavuş Bekir Kerkez'in İslahiye ilçesine bağlı Yağızlar mahallesi’nde yaşayan ailesi, Barış Pınarı Harekatı'na katılan oğulları ile gurur duyduklarını söyledi.

GAZİLİĞİ DÜŞÜNMEDEN GÖREVİNE DÖNDÜ

Sınır hattındaki oğlunu zaman zaman telefonla arayarak sesini duyan anne Hatice Kerkez, "Zeytindalı Harekatı'nda patlayan bombanın şarapnel parçaları oğlumun boğazını ve vücudunun değişik yerlerini yaraladı. 3 ay hastanede, 1 ay da evde tedavi gördü. Yaklaşık 1 ay konuşamadı. Tamamen iyileştikten sonra, gaziliği hiç düşünmeden görevinin başına döndü. Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırında Ceylanpınar'da görevine geri döndü. Oğlumla gurur duyuyorum. Allah oğlum ve tüm Mehmetçiklerimizi korusun. Sürekli dua ediyorum. Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı olacaklarına inanıyorum. Allah’tan dileğim zaferle sonuçlanan harekatın ardından oğlum ve tüm Mehmetçiklerin evlerine, sevdiklerine sağ selim dönmeleridir" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında kardeşinin ve arkadaşlarının çekildiği fotoğrafı gösteren, Güvenlik Korucusu ağabeyi Muharrem Kerkez ise "Bugün Suriye sınırında görevde olan kardeşim ile gurur duyuyorum" dedi.

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