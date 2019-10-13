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Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerler için yemek yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 09:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Barış Pınarı Harekatı’nun sürdüğü bölgede Ceylanpınarlı kadınlar kendilerini koruyan asker için sarma sarıyor.Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Mahallesi’ndeki kadınlar bölgedeki Mehmetçik ve özel harekat polisleri için yemek yapıyor.

Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerler için yemek yapıyorlar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Barış Pınarı Harekatı’nun sürdüğü bölgede Ceylanpınarlı kadınlar kendilerini koruyan asker için sarma sarıyor.
Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Mahallesi’ndeki kadınlar bölgedeki Mehmetçik ve özel harekat polisleri için yemek yapıyor. Kadınlar kendi elleriyle dolma sararak, bölgedeki polis ve askerlere teşekkür etti. Kendilerini koruyan askerlere için yemek yaptığını belirten Emine Özdemir, "Burada askerlerimize yemek yapıyoruz. Ancak elimizden bu geliyor. Onlar bizim namusumuzu koruyor, onlar bizim gururumuzdur. Onlar kardeşlerimiz, ağabeylerimizdir. Onlara ne yapsak az gelir” şeklinde konuştu.

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