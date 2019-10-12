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Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Kahraman Komandolardan mesaj var

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2019 12:54 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Kahraman Komandoların mesajı Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında yayımlandı.

Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Kahraman Komandoların mesajı Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında yayımlandı. Morallerinin ve motivasyonlarının yüksek olduğunu belirten Kahramanlar, bölgeden terör unsurlarını temizleyeceklerini dile getirdi.
Barış Pınarı Harekâtı’na katılan kahraman komandolar yayınlanan videoda Türk milletine ve ailelerine mesaj verdi. Morallerinin ve motivasyonlarının oldukça iyi olduğunu belirten Kahraman askerler, terör unsurlarını bölgeden temizleyeceklerini söyleyerek ailelerine selam gönderdi.

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