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Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için askerlik şubesine başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 09:33 | Son Güncelleme

Ardahan’da yaşayan Ahmet Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak amacı ile askerlik şubesine giderek gönüllü askerlik dilekçesi verdi.Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de Ardahan’dan geldi.

Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için askerlik şubesine başvurdu

Ardahan’da yaşayan Ahmet Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak amacı ile askerlik şubesine giderek gönüllü askerlik dilekçesi verdi.
Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na bir destek de Ardahan’dan geldi. Sivil Savunma Müdürlüğünde çalışan Ahmet Erdoğan, Ardahan Askerlik Şubesine giderek Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.
Şube çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan, ’’Bugün gururla ve onurla bayrağını taşıdığım Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için Ardahan Askerlik Şubesine müracaat ettim. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız bizleri çağırır. Biz de seve seve oradaki kardeşlerimizle beraber cansiparane şekilde savaşırız" dedi.

Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için askerlik şubesine başvurdu

Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için askerlik şubesine başvurdu

Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için askerlik şubesine başvurdu

Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için askerlik şubesine başvurdu

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