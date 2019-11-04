HABER

Barış Pınarı Harekatı'na "marşlı" destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 17:09 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bin 270 lise öğrencinin katılımıyla oluşturulan koro, seslendirdikleri marşlarla Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe destek verdi - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu: - "Gençlerimiz bize umut veriyor ve geleceğimize daha ümitle bakmamıza vesile oluyor"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te lise öğrencilerinin katılımıyla oluşturulan koro, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek için marşlar söyledi.

Şahinbey Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki 9 lisede eğitim gören bin 270 öğrencinin katılımıyla koro kuruldu.

Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk konserini veren öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyledi, asker selamı ile Mehmetçiğe destek oldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, milli birliği ve beraberliği tek yürekte hissetmek istediklerini belirterek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bize umut veriyor ve geleceğimize daha ümitle bakmamıza vesile oluyor. " dedi.

Öte yandan, konserin ardından emekli vali Adnan Yılmaz tarafından öğrencilere konferans verildi.

Etkinliğe, Şahinbey Kaymakamı Cemalletin Yılmaz, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ve öğretmenler katıldı.

PARTNER Ne giydiğini görenin ağzı açık kaldı! Sokakta yarı çıplak Ne giydiğini görenin ağzı açık kaldı! Sokakta yarı çıplak
Ispanak'ta zehirleyen otun sırrıIspanak'ta zehirleyen otun sırrı
Edirne'de öğrenciler lösemi için yürüdüEdirne'de öğrenciler lösemi için yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı destek Gaziantep lise öğrencileri Mars

En Çok Okunan Haberler

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’deki tarlalarda zehirli ota rastlanmadı

Gözler İzmir'e çevrilmişti! Zehirli ota rastlanmadı

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber!

Küçükçekmece'yi savaş alanına çeviren alkollü sürücü hakim karşısında!

Küçükçekmece'yi savaş alanına çevirmişti! Hakim karşısında

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Karaköy-Kadıköy vapurundaki iğrenç olayda flaş gelişme

Vapurdaki iğrenç olayda flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.