HABER

Barış Pınarı Harekatı’na motosiklet tutkunlarından destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 15:07 | Son Güncelleme

Tokat’ta bir araya gelen motosiklet tutkunları Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu düzenledi.Yeşilırmak kenarında Millet Kıraathanesi önünde buluşan Motorem ekibi üyeleri motosikletlerini Türk bayrakları ile süsleyerek ‘Şehitler Ölmez’ yazıları yapıştırdı.

Barış Pınarı Harekatı’na motosiklet tutkunlarından destek

Tokat’ta bir araya gelen motosiklet tutkunları Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu düzenledi.
Yeşilırmak kenarında Millet Kıraathanesi önünde buluşan Motorem ekibi üyeleri motosikletlerini Türk bayrakları ile süsleyerek ‘Şehitler Ölmez’ yazıları yapıştırdı. Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda görevli olan Mehmetçikler için kortej sürüşü gerçekleştiren ekibe vatandaşlar da destek oldu. Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde yaklaşık 3 kilometrelik mesafede konvoy düzenleyen ekip Cumhuriyet Meydanı’nda etkinliği tamamladı. Tokat motosiklet ekibi başkanı Hüseyin Keskin, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ederek, “Onlara destek için her zaman şanlı Türk askerimizin yanında olacağız. Bu etkinliği de onlar için yapıyoruz” dedi.
Başkan Yardımcısı Mustafa Şengül de duygularını dile getirerek, "Barış Pınarı Harekatı’na tam destek olmak, onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Tokat Motorem ekibi olarak çevre il ve ilçelerden davet ettiğimiz arkadaşlarımızla bu organizasyonu düzenledik. Motorlarımızı Türk bayrakları ile süsledik. Her zaman vatanımızın ve askerimizin yanındayız" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı’na motosiklet tutkunlarından destek

Barış Pınarı Harekatı’na motosiklet tutkunlarından destek

Barış Pınarı Harekatı’na motosiklet tutkunlarından destek

PARTNERÜzerinde ıslaklık varsa sakın almayın! İşte kırmızı et alırken dikkat etmeniz gereken 5 püf noktasıÜzerinde ıslaklık varsa sakın almayın! İşte kırmızı et alırken dikkat etmeniz gereken 5 püf noktası
Dışişleri'nden Avrupa'ya çağrı! Dışişleri'nden Avrupa'ya çağrı!
Kayseri’de, antika ve koleksiyon günleriKayseri’de, antika ve koleksiyon günleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Teröristlerden Suruç ve Akçakale'ye havan mermili saldırı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Kolundaki saat olay olunca çok sinirlendi

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Teröristlerle ABD arasında gizli görüşme ABD basınında

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Nusaybin'den kahreden haber: 8 sivil şehit, 35 yaralı!

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya 'PKK' çağrısı!

Dışişleri'nden Avrupa'ya çağrı!

Tel Abyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin paçavraları indirildi

Dikkat çeken görüntü! Hepsi indirildi

Kürt Şahinleri timi yola çıktı: Zulmü bitireceğiz

Kürt Şahinleri timi yola çıktı: Zulmü bitireceğiz

Roket ve havanlı saldırılar sonrasında Nusaybin'den taşınmalar başladı

Saldırılar sonrasında taşınmalar başladı!

81 ilde 'yasa dışı bahis', 'kumar' ve 'narkotik' operasyonu! 45 binin üzerinde personel katıldı

81 ilde dev operasyon! 45 binin üzerinde personel katıldı

Terör örgütü Cerablus'ta sivilleri vurdu: 2 ölü

Terör örgütü sivilleri vurdu: 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.