Barış Pınarı Harekatı’na motosiklet tutkunlarından destek

Tokat’ta bir araya gelen motosiklet tutkunları Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu düzenledi.

Yeşilırmak kenarında Millet Kıraathanesi önünde buluşan Motorem ekibi üyeleri motosikletlerini Türk bayrakları ile süsleyerek ‘Şehitler Ölmez’ yazıları yapıştırdı. Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda görevli olan Mehmetçikler için kortej sürüşü gerçekleştiren ekibe vatandaşlar da destek oldu. Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde yaklaşık 3 kilometrelik mesafede konvoy düzenleyen ekip Cumhuriyet Meydanı’nda etkinliği tamamladı. Tokat motosiklet ekibi başkanı Hüseyin Keskin, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ederek, “Onlara destek için her zaman şanlı Türk askerimizin yanında olacağız. Bu etkinliği de onlar için yapıyoruz” dedi.

Başkan Yardımcısı Mustafa Şengül de duygularını dile getirerek, "Barış Pınarı Harekatı’na tam destek olmak, onların yanında olduğumuzu göstermek amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Tokat Motorem ekibi olarak çevre il ve ilçelerden davet ettiğimiz arkadaşlarımızla bu organizasyonu düzenledik. Motorlarımızı Türk bayrakları ile süsledik. Her zaman vatanımızın ve askerimizin yanındayız" diye konuştu.



