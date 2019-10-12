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Barış Pınarı Harekatı'na siyasi partilerden destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 14:31 | Son Güncelleme

Erzincan'da AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, BBP, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi il başkanları, Barış Pınarı Harekatı'na destek için bir araya geldi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da siyasi parti temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla ortak basın açıklaması yaptı.

AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, BBP, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi il başkanları ile partililer, Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından harekata katılan askerler için dua edildi.

Saadet Partisi İl Başkanı Ali Cebeci, siyasi parti temsilcileri adına yaptığı konuşmada, ilk kez tüm siyasi partilerin bir araya gelerek Suriye politikasında iktidarın ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin arkasında yek vücut olma kararı alındığını söyledi.

Sıkıntılı günlerde millet olarak ülkenin menfaatleri için her zaman birlikte hareket ettiklerini ifade eden Cebeci, şöyle konuştu:

"Bugün de aynı şekilde ayağa kalkmayı bir görev biliyoruz. Türkiye şu anda önemli bir dönemeç noktasından geçiyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle Suriye'ye Barış Pınarı Harekatı başladı. Kahraman Mehmetçik'imiz Suriye'ye girdi, terörist temizliğine başladı. Bu harekatın milletimiz için, vatanımız için, devletimiz için hayırlı olmasını Yüce Mevla'dan dileriz."

Cebeci, Barış Pınarı Harekatı'nın aynı zamanda emperyalizme karşı yapılan bir harekat olarak da görülmesi gerektiğini belirterek, "Gün, ülkemizi tehdit eden terör örgütlerine karşı tek yumruk olmak günüdür. Gün, kahraman Mehmetçik'imize hayır dualarımızla sahip çıkmak ve destek vermek günüdür. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gün, Türkiye'den, Türk milletinden ve kahraman Mehmetçik'ten yana olmak günüdür." ifadelerini kullandı.

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Barış Pınarı Harekatı destek Erzincan siyasi parti

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