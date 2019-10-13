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Barış Pınarı Harekatı'na Suriyelilerden destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:07 | Son Güncelleme

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, terör örgütlerinin baskısı sonucu yerlerinden edilen Suriyelileri sevindirdi - Suriye rejiminin saldırılarında ailesini kaybeden Muhammed Bakdeliye: - "Bodrum'dan Avrupa'ya kaçmaya çalıştık ama yakalandık. Artık Aylan bebekler ölmesin, ben de ölmek istemem. Harekatla bölge temizlenirse ülkeme dönerim" - Suriyeli Muhammed Alışi: - "Artık kaçmak, oradan oraya savrulmak istemiyoruz. Suriye'nin güvenli bölge olması halinde ülkemize yeniden dönmek istiyoruz"

ALİ BALLI - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, terör örgütlerinin baskısı sonucu yerlerinden edilen Suriyelilere umut oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yapılan harekatı, Türkiye'de yaşayan Suriye uyruklular yakından takip ediyor. Terör örgütünün baskısı nedeniyle yurtlarından olan Suriyeliler, yeniden doğdukları topraklara dönme hayalini kuruyor.

Suriye rejiminin saldırılarında ailesini kaybeden Muhammed Bakdeliye, ailesini savaşta kaybettiğini, tek kalınca da Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Türkiye'de güvende olduklarını vurgulayan Bakdeliye, "Bodrum'dan Avrupa'ya kaçmaya çalıştık ama yakalandık. Artık Aylan bebekler ölmesin, ben de ölmek istemem. Barış Pınarı Harekatı ile bölge temizlenirse yeniden ülkeme dönerim. Bu harekat, Suriyeliler için çok güzel olur. Tabii ki herkesin memleketi kendisine tatlıdır. " diye konuştu.

- "Bölge güvenli bir yere dönüşecek"

Halepli Ahmed Huriye de kendilerinin ve yakınlarının PKK'nın zulmünden kaçtığını söyledi.

Akrabalarının bir kısmının da Gaziantep'te olduğunu anlatan Huriye, şunları kaydetti:

"Türkiye bize çok baktı, yardımcı oldu. Burada imkanlarımız çok iyi. Bize hiç kimse zarar vermiyor. Komşularımız çok iyi, Türkler çok iyi insanlar. Harekatın ardından bölgenin tekrar güvenli bir yere dönüşeceğine inanıyoruz."

Suriyeli Muhammed Alışi de birçok akrabasının hayatını kaybettiği savaşın bitmesini istediklerini belirterek, "Artık kaçmak, oradan oraya savrulmak istemiyoruz. Suriye'nin güvenli bölge olması halinde ülkemize yeniden dönmek istiyoruz. İnşallah orası temizlenecek." ifadelerini kullandı.

- "Yurdumuza geri dönebiliriz"

Abdurhamid Muhammed de Türkiye'nin terör örgütlerinin bölgeden çıkarılması için yaptığı çalışmaların kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Türkiye'nin kendilerine bir anne şefkati gösterdiğini, kucak açtığını belirten Muhammed, "Akrabalarımın çoğu savaşta öldü. Üzerimize bombalar atılınca, Türkiye'ye sığındık. Türkiye'den Allah bin kere razı olsun. Bize kucaklarını açtılar ve her anlamda yardımcı oldular. Desteklediğimiz Barış Pınarı Harekatı sonrası olanak sağlanırsa yurdumuza geri dönebiliriz." diye konuştu.

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