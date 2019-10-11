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Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 11:43 | Son Güncelleme

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için Kırıkkale Belediyesi, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek amacıyla Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, zabıta ekipleri ile birlikte esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.İl merkezinde esnaflara gün boyunca Türk bayrağı dağıtımının devam edeceğini belirten Başkan Yardımcısı Bakır, "Ordumuzun, askerlerimizin, Mehmetçiğimizin operasyonunu desteklemek onlara buradan dualarımızı göndermek ve esnaflarımıza Türk bayrağı dağıtarak onlara iş yeri camlarını bayraklarıyla süslemelerini ve dua etmelerin istiyoruz.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için Kırıkkale Belediyesi, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek amacıyla Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, zabıta ekipleri ile birlikte esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.
İl merkezinde esnaflara gün boyunca Türk bayrağı dağıtımının devam edeceğini belirten Başkan Yardımcısı Bakır, "Ordumuzun, askerlerimizin, Mehmetçiğimizin operasyonunu desteklemek onlara buradan dualarımızı göndermek ve esnaflarımıza Türk bayrağı dağıtarak onlara iş yeri camlarını bayraklarıyla süslemelerini ve dua etmelerin istiyoruz. Ordumuzun askerlerimizin yanındayız bu amaçla Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı’nın talimatı doğrultusunda şehrimizde bugün gün boyu cami çıkışlarında, esnaflarımıza ve vatandaşlarımızın tamamına Türk bayrağı dağıtarak milli beraberlik ruhunu sürekli zihinde tutuyoruz" dedi.
Devletin her zaman yanında olduklarını ifade eden terzi Yunus Güzelyurt, "Vatandaş olarak Türk milletinin arkasındayız. Ne olursa olsun Türk’ün birliği bölünemez. Bizim bayrağımızın rengi şehitlerimizin kanından gelir. Her zaman için devletimizin arkasındayız vatandaşlar olarak. Bugün de bayrak dağıttılar. Bayraklar için çok teşekkür ederiz. Bizim canımız ve kanımız bu bayrağa fedadır" diye konuştu.
Esnaf Songül Temelci ise "Devletimizin Allah yardımcısı olsun. Askerlerimizi Allah korusun, ailelerine bağışlasın. İnşallah zaferle dönerler" şeklinde konuştu.

Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destek

Barış Pınarı Harekatı’na Türk bayraklı destek
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