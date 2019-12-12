HABER

Barış Pınarı Harekatı’nda 104 terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 15:35 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda yakalanan 104 PKK/YPG’li teröristten 99’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 5 teröristin işlemleri ise devam ediyor.Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda PKK/YPG terör örgütü üyesi 104 şüpheli yakalandı.

Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda yakalanan 104 PKK/YPG’li teröristten 99’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 5 teröristin işlemleri ise devam ediyor.
Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda PKK/YPG terör örgütü üyesi 104 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet başsavcılığı tarafından haklarında “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etme” suçlarından işlem başlatılan ve İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri vasıtasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı ve adli işlemleri tamamlanan 99 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimlerince tutuklandı. Gözaltındaki 5 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Böylesi ilk kez görüldü! Aracını yola park edince...Böylesi ilk kez görüldü! Aracını yola park edince...
İstanbul’da okul kantinlerinde şırınga çikolata denetimiİstanbul’da okul kantinlerinde şırınga çikolata denetimi
'Bebeklerde tıkalı burun başka hastalıklara da sebep olabiliyor''Bebeklerde tıkalı burun başka hastalıklara da sebep olabiliyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 1 Ocak

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 1 Ocak

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Ülke genelinde dev uygulama!

Ülke genelinde dev uygulama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile 15'inci kara devriyesi tamamlandı

MSB'den Rusya ile devriye açıklaması

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Ahmet Davutoğlu'nun 'Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar

Jandarmanın kovaladığı otomobilden poşetle uyuşturucu attılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.