Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini ve böylece toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekat kapsamında toplam 174 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu" denildi.

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