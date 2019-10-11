Barış Pınarı Harekatı'nda 277 terörist etkisiz hale getirildi (4)

49 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı'nda 49 PKK/PYD-YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277'ye yükseldi.
Bakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu."
Haber: ANKARA,(DHA)
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