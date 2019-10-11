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Barış Pınarı Harekatı'nda 277 terörist etkisiz hale getirildi (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 07:12 | Son Güncelleme

49 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı'nda 49 PKK/PYD-YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277'ye yükseldi.

49 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı'nda 49 PKK/PYD-YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277'ye yükseldi.

Bakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu."

Haber: ANKARA,(DHA)

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