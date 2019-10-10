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'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (8)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 17:35 | Son Güncelleme

TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILAN KÖY SAYISI 7'YE YÜKSELDİ 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Suriye'nin kuzeyine giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'da ilerleyişini sürdürüyor.

TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILAN KÖY SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Suriye'nin kuzeyine giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'da ilerleyişini sürdürüyor. Çatışmaların yaşandığı bölgede, daha önce terör örgütlerinden alınan El Yabse, Tel Fander, Tabatin, Meşrefi köylerine yenileri eklendi. Askerler Tel Abayad'ın doğusunda bulunan Bir Aşık ve Hamidiye köylerini de terör unsurlarından arındırdı.

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