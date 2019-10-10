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'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (9)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 17:53 | Son Güncelleme

MARDİN VALİLİĞİ: 3 ŞEHİT, 24 YARALI Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçe merkezine atılan havan mermilerinin Fırat Mahallesi'ndeki apartmana isabet etmesi sonucu 3 sivil şehit oldu, 24 sivil de yaralandı.

'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (9)

MARDİN VALİLİĞİ: 3 ŞEHİT, 24 YARALI
Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçe merkezine atılan havan mermilerinin Fırat Mahallesi'ndeki apartmana isabet etmesi sonucu 3 sivil şehit oldu, 24 sivil de yaralandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Nusaybin ilçemize Suriye sınırından atılan havan topları sonucunda 3 sivil şehidimiz, 24 yaralımız bulunmaktadır" denildi.
YPG MEVZİLERİ TAM İSABETLE VURULDU
Kamışlı'daki YPG'lilerin Nusaybin ilçesine yönelik havan ve roket ile saldırılarının ardından güvenlik güçleri, teröristlerin mevzilerini ateş altına aldı. Kamışlı'dan YPG'li teröristler, Nusaybin merkezdeki sivil yerleşim alanlarına gün içinde havan topu ve roketatarlar ile saldırılarda bulundu. Bu saldırılarda, bazı yerlerde de hasar oluşurken, sınır hattında konuşlu Türk topçu birlikleri de teröristlerin mevzilerini bombaladı. Kamışlı'daki YPG'li teröristlerin mevzilerinin, topçu birlikleri tarafından tam isabetle vurulduğu belirtildi.

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'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (9)'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (9)'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (9)'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (9)

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