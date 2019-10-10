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'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (9)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 18:14 | Son Güncelleme

CEYLANPINAR'DA DA 11 YAŞINDAKİ ELİF ŞEHİT OLDU Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Resulayn ilçesinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine teröristlerce atılan roket mermisi ile ağır yaralanan 11 yaşındaki Elif Terim, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.  Şanlıurfa sınırındaki saldırılardaki şehit sayısı 3'e yükseldi.

CEYLANPINAR'DA DA 11 YAŞINDAKİ ELİF ŞEHİT OLDU
Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Resulayn ilçesinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine teröristlerce atılan roket mermisi ile ağır yaralanan 11 yaşındaki Elif Terim, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şanlıurfa sınırındaki saldırılardaki şehit sayısı 3'e yükseldi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "09.10.2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı sırasında 10.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elif Terim (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit çocuğumuza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.
Teröristlerce atılan roket ve havan mermileriyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1'i bebek, 2 kişi, Mardin'in Nusaybin ilçesinde de 3 kişi şehit olmuştu. Böylece şehit olanların sayısı 6'ya çıktı.

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