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'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (12)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 22:04 | Son Güncelleme

TERÖRİSTLERE AİT UÇAKSAVAR MONTELİ ARAÇ, TAM İSABETLE VURULDU Milli Savunma Bakanlığı, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında İHA’lar tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın Hava Kuvvetleri tarafından tam isabetle vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.

'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (12)

TERÖRİSTLERE AİT UÇAKSAVAR MONTELİ ARAÇ, TAM İSABETLE VURULDU
Milli Savunma Bakanlığı, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında İHA’lar tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın Hava Kuvvetleri tarafından tam isabetle vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı Harekâtı’nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu" denildi. Ayrıca, o anlara ait görüntüler de paylaşımda yer aldı.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (12)

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