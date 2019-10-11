HABER

'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 11:41 | Son Güncelleme

RESULAYN'DA SOKAK ÇATIŞMALARI  Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulayn ve çevresindeki terör mevzilerine yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'nda gece yarısına kadar sürdürülen obüs ve tank atışları, gecenin ilerleyen saatlerinde ise azaltıldı.

'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (2)

RESULAYN'DA SOKAK ÇATIŞMALARI
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulayn ve çevresindeki terör mevzilerine yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'nda gece yarısına kadar sürdürülen obüs ve tank atışları, gecenin ilerleyen saatlerinde ise azaltıldı. Bugün sabah erken saatlerde, belirli aralıklarla terör örgütü mevzilerine topçu ateşi açıldı. Çatışmalar nedeniyle sınır hattında güvenlik önlemleri, üst seviyeye çıkarılırken, bölge sakinleri ise ilçeyi terk ederek, güvenli yerlere gitti. 'Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde, Türk obüs ve topçu birlikleri, bu sabah itibarıyla Resulayn'ı yoğun ateş altına aldı. Karadan ise Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu birliklerinin teröristlerle sıcak temasa girdiği öğrenildi. Sokak çatışmalarının olduğu ilçenin kırsalında, Türk obüs ve topçu birlikleri, Resulayn'ı yoğun ateş altına aldı. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine bölge sakinleri de ayrılınca Ceylanpınar, bomboş kaldı. Resulayn'dan yoğun dumanlar yükselirken, silah sesleri, Ceylanpınar'da yakılandı.
Öte yandan dünkü çatışmalarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30'a yakın kişi, yaralanarak, tedaviye alınmıştı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise bugün Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne gidip, yaralıları ziyaret etti.

Ali LEYLAK- Kadir GÜNEŞ- Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (2)'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (2)'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (2)'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (2)

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Tüfeğini temizlerken 3 aylık oğlunu yüzünden yaraladıTüfeğini temizlerken 3 aylık oğlunu yüzünden yaraladı
'Rafet Efendi' adliyede'Rafet Efendi' adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Ankara'ya şehit ateşi düştü!

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Trump'tan bir 'Türkiye' paylaşımı daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Mucize Doktor'da aşk sürprizi! 'Bu çok tehlikeli bir durum'

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.