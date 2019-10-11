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'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 14:45 | Son Güncelleme

ŞEHİT BEBEK DEFNEDİLDİ Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin Telabyad kentini işgal eden PKK/YPG’li teröristler tarafından atılan roketin Akçakale’de isabet ettiği evde hayatını kaybeden Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (4)

ŞEHİT BEBEK DEFNEDİLDİ
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin Telabyad kentini işgal eden PKK/YPG’li teröristler tarafından atılan roketin Akçakale’de isabet ettiği evde hayatını kaybeden Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Telabyad’da dün teröristlerin ateşlediği ve Akçakale ilçe merkezine düşen roket ve havanlar 9 aylık bebek Muhammed Omar ile Cihan Güneş’in hayatını kaybetmesine 46 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Harekatın ilk sivil şehitleri olan Suriyeli bebek ile Cihan Güneş’in cenazeleri Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Şanlıurfa Valiliğinde yapılan törenin ardından Cihan Güneş’in cenazesi memleketi Manisa’ya, Muhammed bebeğin cenazesi ise Akçakale’ye gönderildi.
Yakınları tarafından teslim alınan küçük çocuğun cenazesi Akçakale’deki Sanayi Camisine getirildi. Öğle vakti Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile yakınlarının katılımıyla küçük çocuğun cenaze namazı kılındı. Terör örgütü PKK/YPG aleyhine slogan atan kalabalık daha sonra küçük çocuğu Akçakale ilçe mezarlığına götürdü. Küçük çocuk burada gözyaşları arasında defnedildi.
KÜÇÜK MUHAMMED’İN 2 ABLASI DA YARALANDI
Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinden göç ederek Akçakale’nin Adnan Menderes Mahallesine yerleşen Hani Şeab ile Fatime Cemal Adbe çiftinin 5 çocuğunun en küçüğü olan Muhammed Omar, dünkü saldırıda yaşamını yitirdi. Evin penceresinden giren roketin patlamasının ardından oda savaş alanına döndü. Eşyaların kullanılamaz hale geldiği ve patlamanın şiddetiyle odanın kapısının sökülerek fırlamasının ardından harabeye dönen ve Muhammed bebeğin öldüğü patlamada 2 kız çocuğunun ise yaralandığı ve tedavilerine Şanlıurfa’da devam edildiği belirtildi. Küçük çocuklarını toprağa verdikten sonra saldırıya uğradıkları evlerine geri dönen Hani Şeab ile Fatime Cemal Adbe ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ekipleri de aileye kalacak yer ayarlayıp, psikolojik destek vermek üzere evde inceleme yapıp aile üyeleriyle görüşme yaptı.
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'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (4)'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (4)'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (4)'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (4)

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