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'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 15:02 | Son Güncelleme

ŞEHİT ANNE VE 2 KIZI ŞIRNAK'TA TOPRAĞA VERİLDİ Mardin'in Nusaybin ilçe merkezine, Suriye'nin Kamışlı kentinden terör örgütü PKK/YPG tarafından atılan havan mermisinin evlerine isabet etmesi sonucu şehit olan anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla (15), Şırnak'ta Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (5)

ŞEHİT ANNE VE 2 KIZI ŞIRNAK'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Mardin'in Nusaybin ilçe merkezine, Suriye'nin Kamışlı kentinden terör örgütü PKK/YPG tarafından atılan havan mermisinin evlerine isabet etmesi sonucu şehit olan anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla (15), Şırnak'ta Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Barış Pınarı Harekatı sırasında, Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerce dün Mardin'in Nusaybin ilçesine atılan havan mermisinin Fırat Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine isabet etmesiyle Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla Yıldız şehit oldu. 24 kişi de yaralandı. Sivil şehit anne Fatma Yıldız ile kızları bugün, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Uluk köyünde düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. Anne ve kızlarının cenazeleri öğle saatlerinde yakınları tarafından Mardin Devlet Hastanesi'nden alınarak, İdil ilçesine bağlı Ulak köyüne getirildi. Köy camisindeki törene Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır ile acılı aile ve vatandaşlar katıldı. Yan yana konulan anne ve kızlarının tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. Kürtçe ağıtlar yakılan ve teröre lanet okunan törenin ardından Fatma Yıldız, Emine ve Leyla Yıldız, köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.
'ŞEHİTLERİMİZİN YAKINLARI VATAN SAĞ OLSUN DEDİLER'
Cenaze töreninin ardından köydeki taziyeye katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, birlik ve beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi:
"Devletimiz, bütün güvenlik birimlerimiz bütün unsurlarıyla mücadele ediyor. Vatandaşlarımız da ifade ettiler, hepimiz kendimizi devletimize bayrağımıza, milletimize birliğimize ve beraberliğimize adamış durumdayız. Şehitlerimizin yakınları 'vatan sağ olsun' dediler. Bu ses bugün Şırnak’tan İdil’den yurdumuzun her tarafından yükseliyor ve yükselmeye devam ediyor. İnşallah ordumuz başarılı bir şekilde yoluna devam eder, biz her zaman barışı, huzuru, güvenliği tesis etmek için mücadele etmiş bir milletiz. İnsanı yaşatmaya huzuru daim etmeye yönelik mücadele inşallah devam edecek. Şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun."
Sivil şehit anne ve kızlarının akrabaları Mehmet Emin Yıldız, acılarının büyük olduğunu ifade ederek, "Üç insanımız şehit oldu. Ama bizim vatanımız her zaman 18 yaşındadır. Vatan sağ olsun. Devletimizle gurur duyuyoruz. Devletimizin desteğini her daima arkamızda hissediyoruz. Ve o his bizim için çok büyük bir güçtür" dedi.

Sekvan KÜDEN/İDİL,(Şırnak),(DHA)
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'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (5)'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (5)'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (5)'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (5)

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