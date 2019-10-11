'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (EK)

ŞEHİT BEBEK DEFNEDİLDİ

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin Telabyad kentini işgal eden PKK/YPG’li teröristler tarafından atılan roketin Akçakale’de isabet ettiği evde hayatını kaybeden Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Telabyad’da dün teröristlerin ateşlediği ve Akçakale ilçe merkezine düşen roket ve havanlar 9 aylık bebek Muhammed Omar ile Cihan Güneş’in hayatını kaybetmesine 46 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Harekatın ilk sivil şehitleri olan Suriyeli bebek ile Cihan Güneş’in cenazeleri Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Şanlıurfa Valiliğinde yapılan törenin ardından Cihan Güneş’in cenazesi memleketi Manisa’ya, Muhammed bebeğin cenazesi ise Akçakale’ye gönderildi.

Yakınları tarafından teslim alınan küçük çocuğun cenazesi Akçakale’deki Sanayi Camisine getirildi. Öğle vakti Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ile yakınlarının katılımıyla küçük çocuğun cenaze namazı kılındı. Terör örgütü PKK/YPG aleyhine slogan atan kalabalık daha sonra küçük çocuğu Akçakale ilçe mezarlığına götürdü. Küçük çocuk burada gözyaşları arasında defnedildi.