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Barış Pınarı Harekatı'nda 49 terörist daha etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 07:17 | Son Güncelleme

Gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi - Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 277 olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Milli Savunma Bakanlığı

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