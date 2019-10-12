Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Mehmet SEZGİN- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı 4’üncü gününe girdi. Şu ana kadar 415 teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerinin uçaklar ve topçu birlikleri tarafından vurulmasına devam edilirken, askerler de karadan ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye iç savaşının ardından Fırat’ın doğusundaki bölgeler terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Terör örgütü işgal ettiği alanlardaki Arap ve Türkmen nüfusu göçe zorlayıp, boşalan alanlara da Kürt kökenli Suriyelileri yerleştirdi. Türkiye’ye yönelik saldırılar düzenleyip, sınır güvenliği için tehdit oluşturan terör örgütünün yapılan çağrılara karşın silah bırakıp işgal ettiği alanlardan çıkmaması üzerine Fırat’ın doğusuna askeri harekat düzenleneceği mesajı verildi. ABD ve diğer ülkelerin geciktirmesi nedeniyle ertelenen harekat geçen 9 Ekim günü saat 16.00’da başlatıldı. Barış Pınarı ismi verilen harekat kapsamında uçak ve topçu birlikleri Telabyad ile Resulayn bölgesindeki terör hedeflerini ateş altına alındı. Gece saatlerinde ise karadan Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerleri giriş yaparak teröristlerle sıcak çatışmaya girdi. TSK ve MSO unsurları teröristleri etkisiz hale getirerek köyleri bir bir özgürleştirdi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan teröristler ise Telabyad, Ayn el Arap, Resulayn ve Kamışlı bölgelerinden Türkiye’ye yönelik roket havanlı saldırılar düzenledi. Teröristler tarafından düzenlenen hain saldırılarda Akçakale’de 2, Ceylanpınar’da 2, Suruç’ta 3 ve Nusaybin’de 11 olmak üzere 18 sivil şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Sivillere yönelik saldırıların ardından teröristlerin bulunduğu alanlar sınır birlikleri tarafından ateş altına alınarak imha edildi.

4 ASKER ŞEHİT OLDU, 415 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekat kapsamında ilerleyişini sürdüren TSK ve MSO askerleri sivillerin zarar görmemesi için hassasiyet gösterirken, birçok noktada karşılaşılan teröristleri etkisiz hale getiriyor. Telabyad ve Resulayn kırsalındaki çatışmalar ile Azez'deki üs bölgesine yapılan saldırıda 4 Türk askeri şehit oldu. Karadan ilerleyişin devam ettiği harekatta şu ana kadar 415 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, yakalanan ve teslim olan bazı teröristler ise güvenlik güçlerince sorgulandığı belirtildi.

İLK ETAPTA 120 KİLOMETRELİK ALAN GÜVENLİ HALE GETİRİLECEK

Harekat kapsamında TSK ve MSO askerleri ilk etapta Telabyad ile Resulayn arasındaki 120 kilometre uzunluğundaki hattı teröristlerden arındırmayı hedefliyor. Adım adım ilerleyen ve köyleri arındırarak Telabyad ile Resulayn’a ilerleyen askerlerin, iki ilçeyi çembere aldıktan sonra buralara yönelik operasyonu başlatacağı belirtildi.

PÖH’LER HAZIR BEKLİYOR

Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılması hedeflenen Telabyad ve Resulayn için ilerleyiş devam ederken, ilçe merkezlerine yönelik operasyonun başlamasıyla Polis Özel Harekat unsurları da sınırı geçerek harekata dahil olacak. Halen sınır hattında hazır bekleyen PÖH’lerin Telabyad ve Resulayn’a yönelik harekatta askerler ile birlikte meskun mahal operasyonuna katılacaklar. PÖH ve JÖH’lerin meskun mahal operasyonunu birlikte gerçekleştirerek iki kenti teröristlerden arındıracak.

TERÖRİSTLER KAÇIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Türk askerlerinin Suriye Milli Ordusu unsurları ile ilerleyişini sürdürdüğü Fırat’ın doğusunda paniğe kapılan birçok terörist ise kaçmayı sürdürüyor. Terörden arındırılan bazı köylerde teröristlerin silahlarını bırakarak kaçtığı tespit edilirken, Telabyad ve Resulayn ilçe merkezindeki PKK/YPG unsurlarının da sivil kıyafetlere bürünerek iç kesimlere gittikleri belirtildi. Örgütün sözde yöneticilerinin ise kaçışları engellemek için teröristleri aileleri ile tehdit ettiği, bazılarını da infaz ederek baskı oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

HEDEFLER VURULMAYA DEVAM EDİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır hattında konuşlu birlikler, terör hedeflerini harekatın dördüncü gününde de ateş altına almaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren Rasulayn ve Telabyad ilçe merkezi ile kırsalındaki terör hedeflerinin ateş altına alınmasına devam ediliyor. Topçu birlikleri tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar tarafından tam isabetle vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar Türkiye tarafından da görüldü.

SINIRA SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Harekat kapsamında sınır hattına TSK ve MSO’nun asker ve zırhlı araç sevkiyatı da devam ediyor. Suriye’den yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri ve araçlarının yanı sıra Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen obüs ve zırhlı araçlar Fırat’ın doğusundaki sınır hattına gelmeye devam ediyor. Güvenlik önlemleri arasında Akçakale, Suruç, Ceylanpınar ve Nusaybin’e gönderilen zırhlı araç ve askeri personeller sınır hattında ve Suriye’deki kara harekatında görev alacakları belirtildi.

SINIRDA TEYAKKUZ HALİ SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri de harekatın ardından sınır hattında önlemlerini sürdürüyor. Zırhlı araçlarla sınır hattında teyakkuz halini sürdüren TSK, sürekli devriye yaparak teröristlerin olası sızma ve saldırılarını da engelliyor. Sınır hattındaki yerleşim alanlarında da polis ve askerler, sınır hattına yaklaştırmadıkları vatandaşları teröristlerin saldırılarına karşı dışarı çıkmamaları konusunda uyarmayı sürdürüyor.