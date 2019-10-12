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Barış Pınarı Harekatı'nda 4'üncü gün (12)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 20:45 | Son Güncelleme

EĞİTİMDE TATİL UZATILDI 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullar ile Suruç ve Birecik'teki bazı okullarda tatil süresi 3 gün daha uzatıldı.

EĞİTİMDE TATİL UZATILDI
'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullar ile Suruç ve Birecik'teki bazı okullarda tatil süresi 3 gün daha uzatıldı.
Şanlıurfa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Akçakale ve Ceylanpınar'da eğitimin Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri de yapılamayacağı duyuruldu. Birecik ve Suruç'ta ise sınır hattındaki mahallelerde eğitimin 3 gün süreyle tatil edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"İlimize bağlı Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunan tüm okullarda, Suruç ilçesinde Mürşitpınar İlk/Ortaokulu, Çaykara İlk/Ortaokulu, Küçük Kendirciler İlkokulu, Eğrice İlk/Ortaokulu, Çengelli İlk/Ortaokulu, Aşağı Oylum İlkokulu, Dolaş İlk/Ortaokulu, Dikmetaş İlkokulu, Fıstıklı İlkokulu, Kesmecik İlkokulu, Şakir Şimşek İlk/Ortaokulu, Tavşan İlkokulu, Yolaklı İlkokulu, Binatlı İlkokulu ile Birecik ilçesinde Çiçekalan İlkokulu, Duyduk İlk/Ortaokulu, Konak İlkokulu, Sakaltutan İlkokulu, Yukarı İncirli İlkokulu, Düzlüce İlkokulu, Aşağı Karkutlu İlkokulu, Göbeklitepe İlkokulu, Bilekli İlk/Ortaokulu, Güvenir İlkokulu, Eşmeler İlkokulu ve Akarçay İlkokullarında 14-15-16 Ekim 2019 tarihlerinde 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."

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