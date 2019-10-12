Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (5)

CEYANPINAR’A HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ

Fıratın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınar’ı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından Ceylanpınar'ın karşındaki terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn sınır kapısı ele geçirildi. Şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede sınırı aşan 3 havan mermisi Ceylanpınar Devlet Hastanesi bahçesi ile jandarma karakolu yakınlarına düştü. Saldırıda yaralanan olmazken Milli Savunma Bakanlığı ise Resulayn’daki meskul mahallinin kontrol altına alındığını duyurdu.

Ali LEYLAK-Kadir GÜNEŞ-Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)

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